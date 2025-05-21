Скандальний подарунок для Трампа. США прийняли літак від Катару за 400 млн доларів

Сполучені Штати прийняли літак, який уряд Катару подарував Трампу.

Як повідомляє ЗМІ, ВПС США було доручено знайти спосіб його швидкої модернізації, щоб його можна було використовувати як новий Air Force One (позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США) для президента Трампа.

"Міністр оборони прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних правил і норм", – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він розповів, що Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити належні заходи безпеки та врахування функціональних вимог до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів.

За даними видання, представники Пентагону. визнали, що літак, вартість якого, за оцінками керівників галузі, становить близько 400 мільйонів доларів, потребуватиме значного ремонту, перш ніж його можна буде вважати достатньо безпечним для перевезення Трампа.

"Будь-який цивільний літак потребуватиме значних модифікацій для цього... Виходячи з вказівок міністра, ми маємо позицію, і зараз ми розглядаємо, що потрібно для цього конкретного літака", - заявив міністр ВПС Трой Майнк.