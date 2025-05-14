Трамп пояснив, чому США використовуватимуть літак Катару як борт номер один

Президент США Дональд Трамп заявив, що повітряне судно від уряду Катару буде тимчасово використовуватися як літак Air Force One. Його слова свідчать про намір прийняти подарунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Наш уряд використовуватиме його як тимчасовий літак Air Force One доти, доки не прибудуть наші нові Boeing, поставки яких сильно затримуються", - написав Трамп у соцмережах.

У рамках угоди, яку обговорювали, Катар надасть розкішний реактивний літак Boeing 747-8 для використання в якості Air Force One. Цей подарунок став би сполучною ланкою, поки Boeing працює над постачанням нових версій президентського літака. Крім того, Трамп випадає розчарування поточним літаком.

Критики з обох сторін висловили занепокоєння з приводу можливої угоди, наголосивши на технічних і пов'язаних із безпекою проблемах, проблемах пов'язаних із використанням президентом літака іноземного уряду, а також "доречності прийняття ним такого щедрого подарунка".

Трамп заявив, що не користуватиметься літаком після відходу з посади, і виступив на захист своєї адміністрації, яка обмірковує пропозицію. Глава Білого дому зазначив, що було б нерозумно не прийняти цей подарунок.

"Boeing 747 передається ВПС США/Міністерству оборони, А НЕ МЕНІ! Це подарунок від країни, Катару, яку ми успішно захищали протягом багатьох років", - написав Трамп у пості.

Він також поставив запитання, навіщо платити гроші, якщо літак можна отримати безкоштовно. І підкреслив, що заощадження підуть на те, щоб зробити США великими.

"Чому наші військові, а значить і наші платники податків, повинні платити сотні мільйонів доларів, коли вони можуть отримати їх БЕЗКОШТОВНО від країни, яка хоче винагородити нас за добре виконану роботу. Ці великі заощадження будуть витрачені замість цього на те, щоб ЗНОВУ ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ! Тільки Дурень не прийме цей подарунок від імені нашої країни", - резюмував президент США.

Bloomberg пише, що Трамп дедалі більше розчаровується в Boeing через затримки з постачанням нового літака Air Force One.

У свій перший термін Дональд Трамп доручив Пентагону виділити 3,9 млрд доларів на пару 747-8, оскільки він шукав можливість модернізації президентських літаків. Однак літаки Boeing, які перебувають у розробці, страждають від численних технічних проблем, хоч компанія наполягала на прискоренні власних термінів для літака, який, за її словами, може бути введений в експлуатацію до 2027 року, до закінчення другого президентського терміну Трампа.

Bloomberg також пише, що катарський літак оснащений розкішними деталями, і сам Трамп оглянув літак кілька тижнів тому, коли зробив зупинку у Вест-Палм-Біч. Повітряне судно було побудовано 2012 року і доставлено Qatar Amiri Flight, яка управляє літаками для правлячої сім'ї країни, хоча останнім часом ним керує інша компанія, згідно з Cirium Ascend Consultancy.