Катар відповів на чутки про люксовий літак для Трампа: що насправді сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що передувало

Напередодні видання ABC News писало про те, що Катар готується зробити Сполученим Штатам Америки розкішний подарунок - літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац". Його можуть використовувати як новий Air Force One до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Подарунок може бути безпрецедентний, і викликати суперечки у правовому полі. Але за словами джерел видання, оскільки подарунок не пов’язаний із жодними діями президента, він не вважається хабарем. Оскільки літак передається державній установі, а не фізичній особі, то не порушує Конституцію США.

Що заявили у Катарі

Пресаташе Катару в США Алі аль-Ансарі заявив POLITICO, що ці повідомлення "неточні", і припустив, що передача літака в дар, принаймні, ще не завершена.

"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається Міністерством оборони Катару і Міністерством оборони США, але це питання перебуває на розгляді відповідних юридичних відділів, і рішення щодо нього ще не ухвалено", - сказав він.

Варто нагадати, що вартість літака, про який йде мова, становить 400 мільйонів доларів. Про його передачу мали оголосити під час майбутнього візиту Трампа на Близький Схід. Людина, знайома із ситуацією, сказала, що під час візиту Трампа жодних оголошень не планується.