Скандальний подарунок для Трампа. США прийняли літак від Катару за 400 млн доларів

США прийняли від Катару Boeing 747 вартістю 400 млн доларів для американського лідера Дональда Трампа. Літак модернізують для використання у президентських цілях.

Про це заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Сполучені Штати прийняли літак, який уряд Катару подарував Трампу.

Як повідомляє ЗМІ, ВПС США було доручено знайти спосіб його швидкої модернізації, щоб його можна було використовувати як новий Air Force One (позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США) для президента Трампа.

"Міністр оборони прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних правил і норм", – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він розповів, що Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити належні заходи безпеки та врахування функціональних вимог до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів.

За даними видання, представники Пентагону. визнали, що літак, вартість якого, за оцінками керівників галузі, становить близько 400 мільйонів доларів, потребуватиме значного ремонту, перш ніж його можна буде вважати достатньо безпечним для перевезення Трампа.