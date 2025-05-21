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Скандальный подарок для Трампа. США приняли самолет от Катара за 400 млн долларов

США, Среда 21 мая 2025 22:53
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Скандальный подарок для Трампа. США приняли самолет от Катара за 400 млн долларов Фото: США приняли самолет от Катара за 400 млн долларов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США приняли от Катара Boeing 747 стоимостью 400 млн долларов для американского лидера Дональда Трампа. Самолет модернизируют для использования в президентских целях.

Об этом заявил главный спикер Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Соединенные Штаты приняли самолет, который правительство Катара подарило Трампу.

Как сообщает СМИ, ВВС США было поручено найти способ его быстрой модернизации, чтобы его можно было использовать как новый Air Force One (позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США) для президента Трампа.

"Министр обороны принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он рассказал, что Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и учета функциональных требований к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов.

По данным издания, представители Пентагона признали, что самолет, стоимость которого, по оценкам руководителей отрасли, составляет около 400 миллионов долларов, потребует значительного ремонта, прежде чем его можно будет считать достаточно безопасным для перевозки Трампа.

"Любой гражданский самолет потребует значительных модификаций для этого... Исходя из указаний министра, мы имеем позицию, и сейчас мы рассматриваем, что нужно для этого конкретного самолета", - заявил министр ВВС Трой Майнк.

Люксовый Boeing для Трампа

Напомним, что недавно ABC News сообщило, что Катар намерен подарить США роскошный самолет Boeing 747-8, который еще называют "летающим дворцом".

В Катаре, однако, назвали эту информацию "неточной" и отметили, что процедура передачи самолета в качестве "подарка" еще не завершена.

Сам Трамп заявил, что США не откажутся от роскошного лайнера и подчеркнул, что Катар якобы передаст самолет бесплатно "за хорошо выполненную работу".

Телеканал CNN позже выяснил, что переоборудование нового роскошного самолета для американских агентств может стоить сотни миллионов долларов.

Стоит отметить, что некоторые союзники Трампа по Республиканской партии испытывают неловкость относительно этой сделки и скептически к ней отнеслись.

Заметим, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом все больше говорят о топ-коррупции.

РБК-Украина рассказало, почему и самого Трампа все чаще обвиняют в коррупции.

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Соединенные Штаты Америки Boeing Дональд Трамп
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