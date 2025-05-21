Скандальный подарок для Трампа. США приняли самолет от Катара за 400 млн долларов

США приняли от Катара Boeing 747 стоимостью 400 млн долларов для американского лидера Дональда Трампа. Самолет модернизируют для использования в президентских целях.

Об этом заявил главный спикер Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Соединенные Штаты приняли самолет, который правительство Катара подарило Трампу.

Как сообщает СМИ, ВВС США было поручено найти способ его быстрой модернизации, чтобы его можно было использовать как новый Air Force One (позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США) для президента Трампа.

"Министр обороны принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он рассказал, что Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и учета функциональных требований к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов.

По данным издания, представители Пентагона признали, что самолет, стоимость которого, по оценкам руководителей отрасли, составляет около 400 миллионов долларов, потребует значительного ремонта, прежде чем его можно будет считать достаточно безопасным для перевозки Трампа.