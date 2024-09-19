Скандальний фільм про росіян на війні хочуть показати у Швейцарії

Реакція України на плани кінофестивалю

Zurich Film Festival (ZFF) або Цюрихський кінофестиваль - щорічний кінофестиваль, який проводиться в місті Цюрих у Швейцарії.

Цього року 20-й ZFF стартує 3 жовтня й триватиме до 13 жовтня.

Нещодавно стало відомо, що в межах кінофестивалю можуть продемонструвати скандальну пропагандистську стрічку "Росіяни на війні", на що оперативно відреагували в МЗС України.

"Російській пропаганді за ширмою культурного продукту - не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках. У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні", МЗС висловило обурення через таке рішення", - наголосили у прес-службі відомства у Facebook.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.

"Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах", - підсумували в МЗС.

Реакція МЗС України (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Дещо згодом речник МЗС України Георгій Тихий закликав організаторів Zurich Film Festival не псувати репутацію фестивалю показом стрічки "Росіяни на війні".

"Це пропагандистський фільм, який відбілює воєнні злочини, а не документальний", - наголосив він у своєму дописі у соцмережі Х.

Посадовець додав, що "справжні росіяни на війні - загарбники, воєнні злочинці та ґвалтівники".

"Покриваючи їх, ви стаєте співучасниками", - підсумував речник МЗС.

Допис Георгія Тихого (скриншот: x.com/spoxukrainemfa)