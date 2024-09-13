Передумали. Фестиваль у Торонто змінив позицію щодо скандального фільму про росіян на війні
Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) змінив свою позицію щодо показу пропагандистської стрічки "Росіяни на війні".
РБК-Україна розповідає, що відомо про рішення кінофестивалю та реакцію на нього української сторони.
Що вирішили у TIFF
Згідно з оприлюдненою 12 вересня офіційною заявою, Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) "змушений призупинити майбутні покази фільму "Росіяни на війні" в п'ятницю, суботу та неділю".
У прес-службі кінофестивалю пояснили, що їм "стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".
"Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви (щодо "права митців і працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та протидіяти цензурі", - Ред.), це рішення було схвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів", - зазначили у заяві.
Наголошується також, що це - "безпрецедентний крок для TIFF".
"Як установа культури, ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми та через них, включно з розбіжностями у поглядах, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте ми отримали звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик. Враховуючи серйозність цих проблем, ми не можемо продовжувати заплановане", - йдеться у заяві.
Зазначається також, що це було "неймовірно важке рішення".
"Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та програмними принципами. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно", - підсумували у прес-службі кінофестивалю.
Реакція української сторони
Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, коментуючи таке рішення Міжнародного кінофестивалю, наголосив, що воно є єдиним правильним.
"Цей проект вже завдав значної шкоди репутації фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію. Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби", - підсумував посадовець.
Допис Ніколенка (скриншот: facebook.com/oleh.nikolenko.ua)
Тим часом Надзвичайний та повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів розкритикувала заяву кінофестивалю.
"TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War. Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку", - наголосила вона.
Публікація Ковалів (скриншот: facebook.com/yuliya.kovaliv)
Що відомо про скандальний фільм
У період з 28 серпня до 7 вересня 2024 року на острові Лідо відбувся 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль (La Biennale di Venezia).
5 вересня на ньому показали фільм "Росіяни на війні" (Russians at War) російської режисерки із західною освітою Анастасії Трофімової, яка раніше знімала кіно для пропагандистського холдингу RT (Russia Today).
Вона заявила, буцімто провела сім місяців у зоні бойових дій в Україні - разом із батальйоном Збройних сил РФ - працюючи "без авторизації". Тим часом стрічка викликала обурення як в Україні, так і за кордоном (оскільки вона "викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди").
Згодом стало відомо, що "Росіян на війні" мають показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). На сайті фестивалю його було анонсовано як "захопливий документальний фільм", який буцімто показує ту правду про війну, яку не видно з російських медіа.
Попри численні звернення до організаторів TIFF української сторони щодо необхідності заборонити показ пропагандистської стрічки, кінофестиваль до останнього планував її показ у межах своєї програми.
Читайте також, як росіяни проводили великий кінофестиваль у Франції з фільмами пропагандистів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційна заява Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), дописи Олега Ніколенка та Юлії Ковалів у Facebook.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.