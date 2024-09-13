Передумали. Фестиваль у Торонто змінив позицію щодо скандального фільму про росіян на війні

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) змінив свою позицію щодо показу пропагандистської стрічки "Росіяни на війні".

РБК-Україна розповідає, що відомо про рішення кінофестивалю та реакцію на нього української сторони.

Що вирішили у TIFF

Згідно з оприлюдненою 12 вересня офіційною заявою, Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) "змушений призупинити майбутні покази фільму "Росіяни на війні" в п'ятницю, суботу та неділю".

У прес-службі кінофестивалю пояснили, що їм "стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".

"Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви (щодо "права митців і працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та протидіяти цензурі", - Ред.), це рішення було схвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів", - зазначили у заяві.

Наголошується також, що це - "безпрецедентний крок для TIFF".

"Як установа культури, ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми та через них, включно з розбіжностями у поглядах, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте ми отримали звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик. Враховуючи серйозність цих проблем, ми не можемо продовжувати заплановане", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що це було "неймовірно важке рішення".

"Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та програмними принципами. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно", - підсумували у прес-службі кінофестивалю.

Реакція української сторони

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, коментуючи таке рішення Міжнародного кінофестивалю, наголосив, що воно є єдиним правильним.

"Цей проект вже завдав значної шкоди репутації фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію. Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби", - підсумував посадовець.

Допис Ніколенка (скриншот: facebook.com/oleh.nikolenko.ua)

Тим часом Надзвичайний та повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів розкритикувала заяву кінофестивалю.

"TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War. Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку", - наголосила вона.

Публікація Ковалів (скриншот: facebook.com/yuliya.kovaliv)