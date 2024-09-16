Російську режисерку Трофімову включили до чорного списку Мінкульту

Російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Саме вона зрежисувала документальний фільм "Росіяни на війні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій .

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Колишню працівницю пропагандистського каналу "Russia Today" внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм "Росіяни на війні" ("Russians at War"), який вона зрежисувала", - заявили в міністерстві.

Попри те, що стрічку продемонстрували на Венеційському кінофестивалі, показ фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) обмежили.

Після першого сеансу фільм було знято з програми через заходи безпеки, спричинені обуренням Конгресу українців Канади, українських та іноземних урядовців.

Зауважимо, що даний фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України.

"Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх. Фільм також просуває ідею, що ця війна є «конфліктом двох братніх народів», і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні", - додали в Мінкульті.

Водночас міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України протистоїть будь-яким спробам використання мистецтва як інструменту російської пропаганди.

"Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде Російська Федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора", - прокоментував міністр.