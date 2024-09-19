Скандальний фільм про росіян на війні хочуть показати у Швейцарії
Пропагандистський фільм "Росіяни на війні" можуть продемонструвати в межах щорічного Zurich Film Festival, який проводиться у Швейцарії. На плани кінофестивалю відреагували в Міністерстві закордонних справ України.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та як саме відреагувала українська сторона.
Реакція України на плани кінофестивалю
Zurich Film Festival (ZFF) або Цюрихський кінофестиваль - щорічний кінофестиваль, який проводиться в місті Цюрих у Швейцарії.
Цього року 20-й ZFF стартує 3 жовтня й триватиме до 13 жовтня.
Нещодавно стало відомо, що в межах кінофестивалю можуть продемонструвати скандальну пропагандистську стрічку "Росіяни на війні", на що оперативно відреагували в МЗС України.
"Російській пропаганді за ширмою культурного продукту - не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках. У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні", МЗС висловило обурення через таке рішення", - наголосили у прес-службі відомства у Facebook.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.
"Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах", - підсумували в МЗС.
Реакція МЗС України (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)
Дещо згодом речник МЗС України Георгій Тихий закликав організаторів Zurich Film Festival не псувати репутацію фестивалю показом стрічки "Росіяни на війні".
"Це пропагандистський фільм, який відбілює воєнні злочини, а не документальний", - наголосив він у своєму дописі у соцмережі Х.
Посадовець додав, що "справжні росіяни на війні - загарбники, воєнні злочинці та ґвалтівники".
"Покриваючи їх, ви стаєте співучасниками", - підсумував речник МЗС.
Допис Георгія Тихого (скриншот: x.com/spoxukrainemfa)
Що варто знати про скандальний фільм
У період з 28 серпня до 7 вересня 2024 року на острові Лідо відбувся 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль (La Biennale di Venezia).
5 вересня на ньому показали фільм "Росіяни на війні" (Russians at War) російської режисерки із західною освітою Анастасії Трофімової, яка раніше знімала кіно для пропагандистського холдингу RT (Russia Today).
Вона заявила, буцімто провела сім місяців у зоні бойових дій в Україні - разом із батальйоном Збройних сил РФ - працюючи "без авторизації". Тим часом стрічка викликала обурення як в Україні, так і за кордоном (оскільки вона "викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди").
Згодом стало відомо, що "Росіян на війні" мають показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). На сайті фестивалю його було анонсовано як "захопливий документальний фільм", який буцімто показує ту правду про війну, яку не видно з російських медіа.
Попри численні звернення до організаторів TIFF української сторони щодо необхідності заборонити демонстрацію пропагандистської стрічки, кінофестиваль до останнього планував її показ у межах своєї програми.
12 вересня TIFF опублікував офіційну заяву, в якій наголосив, що "змушений призупинити майбутні покази фільму "Росіяни на війні", оскільки організаторам "стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".
Проте 16 вересня стало відомо, що TIFF вирішив показати стрічку після закриття кінофестивалю. Після цього генеральний консул України Олег Ніколенко заявив, що відновлення сеансів фільму на міжнародному кінофестивалі є обурливим. Такий крок він назвав "значним ударом по репутації TIFF та журналістиці".
Після цього Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло "російсько-канадську режисерку" Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба МЗС України у Facebook, допис речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі Х.
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