Скандальный фильм о россиянах на войне хотят показать в Швейцарии

Пропагандистский фильм "Русские на войне" могут продемонстрировать в рамках ежегодного Zurich Film Festival, проводимого в Швейцарии. На планы кинофестиваля отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как именно отреагировала украинская сторона.

Реакция Украины на планы кинофестиваля

Zurich Film Festival (ZFF) или Цюрихский кинофестиваль - ежегодный кинофестиваль, который проводится в городе Цюрих в Швейцарии.

В этом году 20-й ZFF стартует 3 октября и продлится до 13 октября.

Недавно стало известно, что в рамках кинофестиваля могут продемонстрировать скандальную пропагандистскую ленту "Русские на войне", на что оперативно отреагировали в МИД Украины.

"Российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках. В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм "Русские на войне", МИД выразил возмущение из-за такого решения", - подчеркнули в пресс-службе ведомства в Facebook.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев.

"Наша дипломатическая команда будет системно и последовательно отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах", - подытожили в МИД.

Реакция МИД Украины (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Немного позже спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал организаторов Zurich Film Festival не портить репутацию фестиваля показом фильма "Русские на войне".

"Это пропагандистский фильм, отбеливающий военные преступления, а не документальный", - подчеркнул он в своем посте в соцсети Х.

Чиновник добавил, что "настоящие русские на войне - захватчики, военные преступники и насильники".

"Покрывая их, вы становитесь соучастниками", - подытожил представитель МИД.

Пост Георгия Тихого (скриншот: x.com/spoxukrainemfa)