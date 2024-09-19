Скандальный фильм о россиянах на войне хотят показать в Швейцарии
Пропагандистский фильм "Русские на войне" могут продемонстрировать в рамках ежегодного Zurich Film Festival, проводимого в Швейцарии. На планы кинофестиваля отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как именно отреагировала украинская сторона.
Реакция Украины на планы кинофестиваля
Zurich Film Festival (ZFF) или Цюрихский кинофестиваль - ежегодный кинофестиваль, который проводится в городе Цюрих в Швейцарии.
В этом году 20-й ZFF стартует 3 октября и продлится до 13 октября.
Недавно стало известно, что в рамках кинофестиваля могут продемонстрировать скандальную пропагандистскую ленту "Русские на войне", на что оперативно отреагировали в МИД Украины.
"Российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках. В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм "Русские на войне", МИД выразил возмущение из-за такого решения", - подчеркнули в пресс-службе ведомства в Facebook.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев.
"Наша дипломатическая команда будет системно и последовательно отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах", - подытожили в МИД.
Реакция МИД Украины (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)
Немного позже спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал организаторов Zurich Film Festival не портить репутацию фестиваля показом фильма "Русские на войне".
"Это пропагандистский фильм, отбеливающий военные преступления, а не документальный", - подчеркнул он в своем посте в соцсети Х.
Чиновник добавил, что "настоящие русские на войне - захватчики, военные преступники и насильники".
"Покрывая их, вы становитесь соучастниками", - подытожил представитель МИД.
Пост Георгия Тихого (скриншот: x.com/spoxukrainemfa)
Что стоит знать о скандальном фильме
В период с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо состоялся 81-й Венецианский международный кинофестиваль (La Biennale di Venezia).
5 сентября на нем показали фильм "Русские на войне" (Russians at War) российского режиссера с западным образованием Анастасии Трофимовой, ранее снимавшей кино для пропагандистского холдинга RT (Russia Today).
Она заявила, якобы провела семь месяцев в зоне боевых действий в Украине - вместе с батальоном Вооруженных сил РФ - работая "без авторизации". Между тем, лента вызвала возмущение как в Украине, так и за рубежом (поскольку она "искажает реальность российской агрессии и служит для Кремля инструментом пропаганды").
Позже стало известно, что "Русских на войне" должны показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). На сайте фестиваля он был анонсирован как "увлекательный документальный фильм", который якобы показывает ту правду о войне, которую не видно из российских медиа.
Несмотря на многочисленные обращения к организаторам TIFF украинской стороны по поводу необходимости запретить демонстрацию пропагандистской ленты, кинофестиваль до последнего планировал ее показ в рамках своей программы.
12 сентября TIFF опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что "вынужден приостановить будущие показы фильма "Русские на войне", поскольку организаторам "стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности".
Однако 16 сентября стало известно, что TIFF решил показать фильм после закрытия кинофестиваля. После этого генеральный консул Украины Олег Николенко заявил, что возобновление сеансов фильма на международном кинофестивале возмутительно. Такой шаг он назвал "значительным ударом по репутации TIFF и журналистике".
После этого Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло "российско-канадского режиссера" Трофимову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба МИД Украины в Facebook, сообщение пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого в соцсети Х.
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