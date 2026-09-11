Скандальний євродепутат розбив пам'ятник УПА у Польщі: Україна вимагає реакції

Євродепутат розбив обеліск УПА

Ультраправий євродепутат і голова українофобської партії “Конфедерація польської корони” Гжегож Браун разом з колегою розбили гранітний пам'ятник у гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Вандали діяли сокирами та молотками і зруйнували обеліск.

“Обеліск, який ображає пам'ять жертв геноциду українців проти поляків, слід знести професійними інструментами одразу після документування злочину бандеризму!”, - цинічно написав Браун в X, опублікувавши відео.

Обеліск увічнює пам'ять українців, загиблих у боях з радянським НКВС. Саме тут з 1946 року у братській могилі були поховані загиблі українці.

Місце пам’яті функціонує з 90-х років. А у нинішньому вигляді - з 2019 року.

Обеліск уже кілька разів піддавався вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою з балончика, а також вирізали арку, що прикрашала камінь. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

Позиція України

Україна звернулася до компетентних польських органів щодо належної правової оцінки знищення обеліска.

“Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі", - зазначили депутати.

В МЗС назвали ганебною та аморальною поведінку депутата, "яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини”.

Україна очікує від Польщі відновлення пошкодженої могили. Це стосується також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

“Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей. Як говорить польське прислівʼя: “як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу”, - кажуть у міністерстві.

Прокуратура Польщі розслідує справу

Польська прокуратура розслідує обставини плюндрування в селищі Бялисток пам’ятника та місця поховання бійців УПА.

Підготовче провадження стосується "образи групи української національності шляхом пошкодження місця спочинку осіб, які загинули в бою з співробітниками НКВС".

Речник окружної прокуратури в Замості прокурор Рафал Кавалець повідомив, що слідчі:

вилучили відеозапис, який зафіксував цю подію,

опитали свідків.

Поки що нікому не висунуто звинувачень. Речник не виключив, що, можливо, буде розпочато процедуру зняття імунітету з євродепутата.