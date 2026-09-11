Скандальный евродепутат разбил памятник УПА в Польше: Украина требует реакции

Евродепутат разбил обелиск УПА

Ультраправый евродепутат и глава украинофобской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун вместе с коллегой разбили гранитный памятник в гмине Долгобычев Грубешевского уезда Люблинского воеводства.

Вандалы действовали топорами и молотками и разрушили обелиск.

"Обелиск, оскорбляющий память жертв геноцида украинцев против поляков, следует снести профессиональными инструментами сразу после документирования преступления бандеризма!" - цинично написал Браун в X, опубликовав видео.

Обелиск увековечивает память украинцев, погибших в боях с советским НКВД. Именно здесь с 1946 года в братской могиле покоились погибшие украинцы.

Место памяти функционирует с 90-х годов. А в нынешнем виде - с 2019 года.

Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму. Летом 2026 года его обрисовали краской из баллончика, а также вырезали украшавшую камень арку. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

Позиция Украины

Украина обратилась в компетентные польские органы относительно надлежащей правовой оценки уничтожения обелиска.

"Политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами. Во время, когда идет реальная война, которая представляет экзистенциальную угрозу и для Украины, и для Польши", - отметили дипломаты.

В МЗС назвали позорным и безнравственным поведение депутата, "которое не может вызвать ничего кроме стыда и осуждения у любого нормального человека".

Украина ожидает от Польши возобновления поврежденной могилы. Это также касается других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем.

"Никто не имеет права превращать память и уважение к умершим на цирковое представление для достижения своих политических целей. Как говорит польская пословица: "если нечем привлечь внимание, то нужно сделать спектакль", - говорят в министерстве.

Прокуратура Польши расследует дело

Польская прокуратура расследует обстоятельства вандализма в поселке Бялысток памятника и места захоронения бойцов УПА.

Подготовительное производство касается "оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места покоя лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД".

Спикер окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец сообщил, что следователи:

изъяли видеозапись, которая зафиксировала это событие,

опросили свидетелей.

Пока никому не предъявлены обвинения. Спикер не исключил, что, возможно, будет начата процедура снятия иммунитета с евродепутата.