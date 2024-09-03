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Скандальна зірка Серії А перебрався в чемпіонат Туреччини

Фото: Віктор Осімхен (у центрі) в лавах збірної Нігерії (facebook.com/ngsupereagles)
Автор: Антон Федорців

Африканський форвард Віктор Осімхен несподівано змінив італійський "Наполі" на стамбульський "Галатасарай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

25-річний нігерієць продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Кольори "левів" він захищатиме мінімум рік.

"Галатасарай" орендував Осімхена на сезон. Стамбульці платитимуть 90% зарплати нападника, що становить орієнтовно 9 млн євро. Зобов'язання чи навіть опції викупу в договорі клуби не передбачили.

Водночас Осімхен домовився з "Наполі" про зменшення суми відступних. Клаусула африканця відтепер становитиме 75 млн у євровалюті замість 130-ти. Натомість італійський гранд отримав можливість продовження контракту до 2027 року.

"Галатасарай" у сезоні 2024/25

Стамбульці розпочали змагальний рік у статусі чинного чемпіона під керівництвом Окана Бурука. "Леви" взяли 9 очок у трьох поєдинків, здолавши "Хатайспор", "Коньяспор" і "Аданадеміспор".

Утім, "Галатасарай" зазнав фіаско в битві за Суперкубок Туреччини. Стамбульці розгромно програли заклятим сусідам із "Бешикташа" (0:5). Окрім того, "леви" не змогли пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів, поступившись швейцарському "Янг Бойз" (2:3, 0:1).

Натомість "Галатасарай" виступатиме в Лізі Європи. Одним зі суперників стамбульців у загальному раунді турніру буде київське "Динамо" (21 січня).

До слова, раніше "Динамо" обрало стадіон на основний раунд Ліги Європи.

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