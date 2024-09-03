Скандальна зірка Серії А перебрався в чемпіонат Туреччини

Африканський форвард Віктор Осімхен несподівано змінив італійський "Наполі" на стамбульський "Галатасарай".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.
25-річний нігерієць продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Кольори "левів" він захищатиме мінімум рік.
"Галатасарай" орендував Осімхена на сезон. Стамбульці платитимуть 90% зарплати нападника, що становить орієнтовно 9 млн євро. Зобов'язання чи навіть опції викупу в договорі клуби не передбачили.
Водночас Осімхен домовився з "Наполі" про зменшення суми відступних. Клаусула африканця відтепер становитиме 75 млн у євровалюті замість 130-ти. Натомість італійський гранд отримав можливість продовження контракту до 2027 року.
Стамбульці розпочали змагальний рік у статусі чинного чемпіона під керівництвом Окана Бурука. "Леви" взяли 9 очок у трьох поєдинків, здолавши "Хатайспор", "Коньяспор" і "Аданадеміспор".
Утім, "Галатасарай" зазнав фіаско в битві за Суперкубок Туреччини. Стамбульці розгромно програли заклятим сусідам із "Бешикташа" (0:5). Окрім того, "леви" не змогли пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів, поступившись швейцарському "Янг Бойз" (2:3, 0:1).
Натомість "Галатасарай" виступатиме в Лізі Європи. Одним зі суперників стамбульців у загальному раунді турніру буде київське "Динамо" (21 січня).
До слова, раніше "Динамо" обрало стадіон на основний раунд Ліги Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.