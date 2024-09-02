"Динамо" обрало домівку на основний раунд Ліги Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розкрив місто, де віце-чемпіон України проведе єврокубкову осінь. У попередньому сезоні портове місто було домівкою донецького "Шахтаря".

"У нас цього року буде 6 виїздів, кожного разу потрібно повертатися, їхати в гості, наприклад, до "Реал Сосьєдада", в Гамбург, де гратимемо домашні матчі. Це дуже важко для хлопців, але вони професіонали, мають відновлюватися, має бути ротація складу. Завдання, які стоять перед командою, ніхто не скасовував", – заявив функціонер.

Президент "Динамо" не назвав прямо стадіон, але, вочевидь, ідеться про "Фолькспаркштадіон" – домашню арену "Гамбурга". Стадіон здатен умістити 57 тисяч уболівальників на матчах чемпіонату та 51500 глядачів – у міжнародних поєдинках.

Що відомо про "Фолькспаркштадіон"

Арена збудована в 1951-1953 рр. У 1998 році відбулася реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро.

Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Цьогоріч арена приймала Євро-2024.

Поруч зі стадіоном у 2009 році відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Фанати "Гамбурга" можуть придбати там ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.