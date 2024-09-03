RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скандальная звезда Серии А перебрался в чемпионат Турции

Фото: Виктор Осимхен (в центре) в рядах сборной Нигерии (facebook.com/ngsupereagles)
Автор: Антон Федорцив

Африканский форвард Виктор Осимхен неожиданно сменил итальянский "Наполи" на стамбульский "Галатасарай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

25-летний нигериец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Цвета "львов" он будет защищать минимум год.

"Галатасарай" арендовал Осимхена на сезон. Стамбульцы будут платить 90% зарплаты нападающего, что составляет ориентировочно 9 млн евро. Обязательства или опции выкупа в договоре клубы не предусмотрели.

В то же время, Осимхен договорился с "Наполи" об уменьшении суммы отступных. Клаусула африканца теперь составит 75 млн в евровалюте вместо 130-ти. Итальянский гранд взамен получил возможность продления контракта до 2027 года.

"Галатасарай" в сезоне 2024/25

Стамбульцы начали соревновательный год в статусе действующего чемпиона под руководством Окана Бурука. "Львы" взяли 9 очков в трех поединках, одолев "Хатайспор", "Коньяспор" и "Аданадемиспор".

Впрочем, "Галатасарай" потерпел фиаско в битве за Суперкубок Турции. Стамбульцы разгромно проиграли заклятым соседям из "Бешикташа" (0:5). Кроме того, "львы" не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, уступив швейцарскому "Янг Бойз" (2:3, 0:1).

Зато "Галатасарай" будет выступать в Лиге Европы. Одним из соперников стамбульцев в общем раунде турнира станет киевское "Динамо" (21 января).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГалатасарайНаполиЧемпионат Италии