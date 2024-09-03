Скандальная звезда Серии А перебрался в чемпионат Турции

25-летний нигериец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Цвета "львов" он будет защищать минимум год.

"Галатасарай" арендовал Осимхена на сезон. Стамбульцы будут платить 90% зарплаты нападающего, что составляет ориентировочно 9 млн евро. Обязательства или опции выкупа в договоре клубы не предусмотрели.

В то же время, Осимхен договорился с "Наполи" об уменьшении суммы отступных. Клаусула африканца теперь составит 75 млн в евровалюте вместо 130-ти. Итальянский гранд взамен получил возможность продления контракта до 2027 года.

"Галатасарай" в сезоне 2024/25

Стамбульцы начали соревновательный год в статусе действующего чемпиона под руководством Окана Бурука. "Львы" взяли 9 очков в трех поединках, одолев "Хатайспор", "Коньяспор" и "Аданадемиспор".

Впрочем, "Галатасарай" потерпел фиаско в битве за Суперкубок Турции. Стамбульцы разгромно проиграли заклятым соседям из "Бешикташа" (0:5). Кроме того, "львы" не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, уступив швейцарскому "Янг Бойз" (2:3, 0:1).

Зато "Галатасарай" будет выступать в Лиге Европы. Одним из соперников стамбульцев в общем раунде турнира станет киевское "Динамо" (21 января).