Скандальна зірка "Мемфіса" організував аллей-уп із підлоги для партнера: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Оборонець запам'ятався моментом у другій чверті протистояння з "Мілуокі". Він не зміг кинути з "фарби", але не вимкнувся з епізоду та продовжив боротьбу за м'яч на підлозі, а потім в оточенні суперників виконав м'який "парашут" на Альдаму.
Зусиллями Моранта й інших "Гріззліс" оформили надупевнену домашню перемогу (122:99). Теннессійці піднялися в середину турнірної таблиці Західної конференції НБА. Натомість "Бакс" – сенсаційний аутсайдер на Сході (1 перемога, 4 поразки).
Лідер "Мілуокі" Янніс Адетокунбо став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 37 очок, зробив 11 підбирань і віддав 4 передачі. Проте, Морант відповів тріпл-даблом за майже 29 хвилин у грі – 26+10+14.
Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" під другим номером драфту НБА-2019.
Розпочав шостий сезон під егідою асоціації. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а в 2022-му – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).
Навесні торік вийшов у прямий ефір в Instagram і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, опинився в клініці для боротьби зі стресом. Через півроку вдруге потрапив у подібний скандал і отримав бан на 25 поєдинків.
До слова, напередодні форвард "Індіани" Сіакам очолив підбірку моментів із геймвінером проти "Бостона".
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