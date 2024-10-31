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Яскравий триочковий форварда "Індіани" перед сиреною нокаутував "Бостон": момент дня в НБА

Індіанаполіс, Четвер 31 жовтня 2024 10:59
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Яскравий триочковий форварда "Індіани" перед сиреною нокаутував "Бостон": момент дня в НБА Фото: Паскаль Сіакам оформив геймвінер (x.com/Pacers)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Індіани Пейсерс" Паскаль Сіакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Африканець зіграв провідну роль в протистоянні з "Бостоном". На останніх секундах овертайму, коли рахунок був рівним, він отримав передачу Хелібертона та крізь руки Вайта кинув із-за "дуги".

Стараннями Сіакама "Пейсерс" відсвяткували домашню перемогу (135:132 ОТ). "Індіана" з рекордом 2 перемоги, 3 поразки піднялася на 10-те місце в Східній конференції НБА. Тим часом "Селтікс" зазнали першої поразки та опустилися на 2-гу позицію.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Бостон" Джейсон Тейтум. Він набрав 37 очок, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі. Сіакам відповів дабл-даблом – 29 пунктів, 11 підбирань, 5 асистів.

Хто такий Паскаль Сіакам

Уродженець камерунського міста Дуала, на студентському рівні виступав за Університет Нью-Мексико. На драфті НБА-2018 обраний "Торонто" під 27-м номером.

У складі "Рапторз" провів 7,5 сезонів. Став чемпіоном асоціації у 2019 році. Дворазовий учасник Матчів усіх зірок (2020, 2023). Посеред кампанії 2023/24 поїхав до "Індіани" в рамках тристороннього обміну. Дебютував за "Пейсерс" 19 січня.

Прізвисько – "Спайсі Пі". У партнерстві з Університетом Нью-Брансвіка (Канада) заснував стипендію для студентів технологічного фаху з Камеруну.

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