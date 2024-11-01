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Скандальная звезда "Мемфиса" организовал аллей-уп с пола для партнера: момент дня в НБА

Фото: Джа Морант огорчил "Бакс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Защитник запомнился моментом во второй четверти противостояния с "Милуоки". Он не смог бросить с "краски", но не выключился из эпизода и продолжил борьбу за мяч на полу, а затем в окружении соперников исполнил мягкий "парашют" на Альдаму.

Усилиями Моранта и других "Гриззлис" оформили сверхуверенную домашнюю победу (122:99). Теннессийцы поднялись в середину турнирной таблицы Западной конференции НБА. "Бакс" – сенсационный аутсайдер на Востоке (1 победа, 4 поражения).

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо стал самым результативным на паркете. Он набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи. Тем не менее, Морант ответил трипл-даблом почти за 29 минут в игре – 26+10+14.

 

 

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стейт Рейсерс". Выбран "Мемфисом" под вторым номером драфта НБА-2019.

Начал шестой сезон под эгидой ассоциации. В дебютный год получил приз Новичку сезона, а в 2022-м – награду Самому прогрессирующему игроку. Дважды выступал в плей-офф, двукратный участник Матча всех звезд (2022, 2023).

Весной прошлого года вышел в прямой эфир в Instagram и во время посещения ночного клуба позировал с оружием. Был оштрафован и дисквалифицирован, оказался в клинике для борьбы со стрессом. Полгода спустя во второй раз попал в подобный скандал и получил бан на 25 поединков.

К слову, накануне форвард "Индианы" Сиакам возглавил подборку моментов с гейм-виннером против "Бостона".

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