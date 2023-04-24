Скандальна заява китайського посла. Франція та країни Балтії викликають дипломатів

У понеділок, 25 квітня, китайського посла Лу Шайе, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн, викликали в МЗС Франції. Він зустрінеться з директором кабінету глави французької дипломатії Луїсом Вассі.

Також Естонія, Латвія та Литва викличуть послів Китаю через скандальне висловлювання їх колеги.

"Три країни Балтії протягом дня викличуть послів Китаю, щоб попросити роз'яснень, дізнатися, чи змінилася позиція Китаю щодо незалежності, і нагадати їм, що ми не пострадянські країни, а країни, які були незаконно окуповані Радянським Союзом", - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Нагадаємо, , посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Слова китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні.

Пізніше Китай видалив інтерв'ю свого посла з сайту та у соцмережах, а також у Пекіні відхрестилися від заяв дипломата та заявили, що поважають суверенітет усіх країн.

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