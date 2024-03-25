UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандальна друга ракетка світу не поїде на Олімпійські ігри: відома причина

Фото: Аріна Сабаленко з трофеєм Australian Open (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Одіозна білоруська спортсменка Аріна Сабаленко не зможе взяти участь в тенісному турнірі Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis Up to Date.

25-річна тенісистка не зможе отримати допуск до літньої Олімпіади через невідповідність критеріям нейтральності. Вона публічно підтримувала режим Лукашенка.

Сабаленко не потрапить до фінального списку нейтральних спортсменів із Білорусі та РФ для участі в Іграх-2024. Організатори головного форуму чотириріччя пов'язали її з головним союзником країни-агресорки. Тенісистка була однією з підписанток листа на підтримку курсу Лукашенка, а на прес-конференціях відмовлялася коментувати спільні фото з ним і не засудила війну проти України.

На старті "Ролан Гарроса-2023" білоруська тенісистка вирішила розіграти на публіці здивування через відмову українки Костюк потиснути руку. Як наслідок, частина вболівальників освистала останню, коли та покидала корт. Сабаленко після незручних питань преси опісля проігнорувала кілька медіазаходів.

Пізніше вона повторила подібну провокацію після поєдинку проти українки Світоліної. Тоді перша ракетка України подала руку судді на вишці та пішла збирати речі, а Сабаленко вкотре розіграла здивування. Трибуни відреагували свистом на адресу Світоліної, а білоруська тенісистка глузливо посміхнулася.

До слова, українка Калініна несподівано вибила Сабаленко в 1/16 фіналу Miami Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс