Скандальная вторая ракетка мира не поедет на Олимпийские игры: известна причина

Одиозная белорусская спортсменка Арина Соболенко не сможет поучаствовать в теннисном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis Up to Date .

25-летняя теннисистка не сможет получить допуск к летней Олимпиаде из-за несоответствия критериям нейтральности. Она публично поддерживала режим Лукашенко.

Соболенко не попадет в финальный список нейтральных спортсменов из Беларуси и РФ для участия в Играх-2024. Организаторы главного форума четырехлетия связали ее с главным союзником страны-агрессора. Теннисистка была одной из подписанток письма в поддержку курса Лукашенко, а на пресс-конференциях отказывалась комментировать общие фото с ним и не осудила войну против Украины.

На старте "Ролан Гарроса-2023" белорусская теннисистка решила разыграть на публике удивление из-за отказа украинки Костюк пожать руку. Как следствие, часть болельщиков освистала последнюю, когда она покидала корт. Затем Соболенко после неудобных вопросов прессы проигнорировала несколько медиа-мероприятий.

Позже она повторила подобную провокацию после поединка против украинки Свитолиной. Тогда первая ракетка Украины подала руку судье на вышке и пошла собирать вещи, она в очередной раз разыграла удивление. Трибуны отреагировали свистом в адрес Свитолиной, а белорусская теннисистка насмешливо улыбнулась.