Скандал з Пригожиним: в Москві та Підмосков'ї проводять "антитерористичні заходи"

В Москві та Підмосков'ї заявили про проведення "антитерористичних заходів" на фоні конфлікту власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з військовим керівництвом РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
За його словами, ці заходи направлені на "посилення безпеки".
"Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів", - заявив Собянін.
Пізніше стало відомо про впровадження аналогічних заходів і в Підмосков'ї. Губернатор Андрій Воробйов заявив, що росіянам слід утриматись від поїздок за межі регіону, особливо на півдні Московської області.
Нагадаємо, що 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла тилові позиції "Вагнера", вбивши "величезну кількость солдатів". Тому він оголосив, що йде "походом" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".
Вранці 24 червня з'явились фото та відео людей в камуфляжі, які оточують адміністративні будівлі в Ростові. РосЗМІ повідомляють, що це бійці "Вагнера".
Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.