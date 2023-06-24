Скандал з Пригожиним: в Москві та Підмосков'ї проводять "антитерористичні заходи"

За його словами, ці заходи направлені на "посилення безпеки".

"Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів", - заявив Собянін.

Пізніше стало відомо про впровадження аналогічних заходів і в Підмосков'ї. Губернатор Андрій Воробйов заявив, що росіянам слід утриматись від поїздок за межі регіону, особливо на півдні Московської області.

Скандал з Пригожиним

Нагадаємо, що 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла тилові позиції "Вагнера", вбивши "величезну кількость солдатів". Тому він оголосив, що йде "походом" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Вранці 24 червня з'явились фото та відео людей в камуфляжі, які оточують адміністративні будівлі в Ростові. РосЗМІ повідомляють, що це бійці "Вагнера".

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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