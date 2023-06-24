Скандалы с Пригожиным: в Москве и Подмосковье проводят "антитеррористические мероприятия"

В Москве и Подмосковье заявили о проведении "антитеррористических мероприятий" на фоне конфликта владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с военным руководством РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
По его словам, эти меры направлены на "ужесточение безопасности".
"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - заявил Собянин.
Позже стало известно о внедрении аналогичных мер и в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что россиянам следует воздержаться от поездок за пределы региона, особенно на юге Московской области.
Напомним, что 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла тыловые позиции "Вагнера", убив "огромное количество солдат". Поэтому он объявил, что идет "походом" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".
Утром 24 июня появились фото и видео людей в камуфляже, окружающих административные здания в Ростове. РосСМИ сообщают, что это бойцы "Вагнера".
Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.
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