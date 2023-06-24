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Скандалы с Пригожиным: в Москве и Подмосковье проводят "антитеррористические мероприятия"

Фото: в Москве и Подмовсковье ввели "антитеррористическую операцию" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Москве и Подмосковье заявили о проведении "антитеррористических мероприятий" на фоне конфликта владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с военным руководством РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, эти меры направлены на "ужесточение безопасности".

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - заявил Собянин.

Позже стало известно о внедрении аналогичных мер и в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что россиянам следует воздержаться от поездок за пределы региона, особенно на юге Московской области.

Скандал с Пригожиным

Напомним, что 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла тыловые позиции "Вагнера", убив "огромное количество солдат". Поэтому он объявил, что идет "походом" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

Утром 24 июня появились фото и видео людей в камуфляже, окружающих административные здания в Ростове. РосСМИ сообщают, что это бойцы "Вагнера".

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.

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ВагнеровцыЕвгений ПригожинМосква