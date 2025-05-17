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Скандал в ЗСУ? Комбат з "Магури" обурився наказами і подав рапорт на звільнення

Фото: комбат 47-ї бригади Олександр Ширшин (ucu.edu.ua)
Автор: Каріна Левицька

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення. Він заявив про неприйнятні завдання, втрату людей і критикував дії командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.

"Не планував відновлювати сторінку, але це вже край", - повідомив Ширшин.

Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

"Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень", - написав він на своїй сторінці.

Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.

"Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.

Комбат зазначив, що відповідний рапорт написано, і виразив сподівання, що його знімуть найближчим часом. Ширшин також повідомив, що невдовзі планує розказати деякі моменти своїм друзям-журналістам.

Військовий також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ та додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

Зазначимо, що 47-а бригада виконує задачі в Курській області ще з осені 2024 року.

Однак, Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади ще до цього, а саме у липні 2024 року.

Нагадаємо, що у 2023 році історик Тімоті Снайдер зробив твіт українською мовою з фото Ширшина і за 5 години отримав майже мільйонне охоплення.

На фото український воїн в окопі читав книгу Тімоті Снайдера "The Road to Unfreedom".

Скандали в бригаді

Зауважимо, що це не перший гучний інцидент в бригаді. Раніше колишній головний сержант 47 окремої механізованої бригади Валерій Маркус відверто розповів про конфлікт із теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

Тоді його заяви викликали бурхливі обговорення серед військових і цивільних.

РБК-Україна зібрав все, що відомо про конфлікт в окремому матеріалі.

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