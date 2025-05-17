Скандал в ВСУ? Комбат из "Магуры" возмутился приказами и подал рапорт на увольнение

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт на увольнение. Он заявил о неприемлемых задачах, потере людей и критиковал действия командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ширшина на его странице в Facebook.
"Не планировал восстанавливать страницу, но это уже край", - сообщил Ширшин.
Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.
"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он на своей странице.
Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.
"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.
Комбат отметил, что соответствующий рапорт написан, и выразил надежду, что его снимут в ближайшее время. Ширшин также сообщил, что вскоре планирует рассказать некоторые моменты своим друзьям-журналистам.
Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".
Отметим, что 47-я бригада выполняет задачи в Курской области еще с осени 2024 года.
Однако, Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады еще до этого, а именно в июле 2024 года.
Напомним, что в 2023 году историк Тимоти Снайдер сделал твит на украинском языке с фото Ширшина и за 5 часов получил почти миллионный охват.
На фото украинский воин в окопе читал книгу Тимоти Снайдера "The Road to Unfreedom".
Заметим, что это не первый громкий инцидент в бригаде. Ранее бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады Валерий Маркус откровенно рассказал о конфликте с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.
Тогда его заявления вызвали бурные обсуждения среди военных и гражданских.
РБК-Украина собрал все, что известно о конфликте в отдельном материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.