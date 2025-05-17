RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Скандал в ВСУ? Комбат из "Магуры" возмутился приказами и подал рапорт на увольнение

Фото: комбат 47-й бригады Александр Ширшин (ucu.edu.ua)
Автор: Карина Левицкая

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт на увольнение. Он заявил о неприемлемых задачах, потере людей и критиковал действия командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ширшина на его странице в Facebook.

"Не планировал восстанавливать страницу, но это уже край", - сообщил Ширшин.

Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он на своей странице.

Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.

"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.

Комбат отметил, что соответствующий рапорт написан, и выразил надежду, что его снимут в ближайшее время. Ширшин также сообщил, что вскоре планирует рассказать некоторые моменты своим друзьям-журналистам.

Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Отметим, что 47-я бригада выполняет задачи в Курской области еще с осени 2024 года.

Однако, Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады еще до этого, а именно в июле 2024 года.

Напомним, что в 2023 году историк Тимоти Снайдер сделал твит на украинском языке с фото Ширшина и за 5 часов получил почти миллионный охват.

На фото украинский воин в окопе читал книгу Тимоти Снайдера "The Road to Unfreedom".

Скандалы в бригаде

Заметим, что это не первый громкий инцидент в бригаде. Ранее бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады Валерий Маркус откровенно рассказал о конфликте с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.

Тогда его заявления вызвали бурные обсуждения среди военных и гражданских.

РБК-Украина собрал все, что известно о конфликте в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна России против УкраиныОккупанты