Скандал "Золотого мяча", первые эстафеты биатлона и надежды фристайла: итоги спортивной недели

На прошедшей неделе не без скандала состоялась церемония вручения "Золотого мяча", а в биатлоне прошли первые эстафеты. Также Украина взяла первую медаль в олимпийской программе по фристайлу.

Золотой мяч

Началась неделя с вручения главной индивидуальной футбольной премии - "Золотого мяча-2021". Правда, после церемонии в СМИ появилось достаточно сомнений относительно справедливости премии. Награду получил в седьмой раз в карьере аргентинец Лионель Месси. Да, летом он привел сборную Аргентины к чемпионству на Копа Америка. Однако с "Барселоной" провалил внутренний чемпионат Испании, заняв лишь третье место, и Лигу чемпионов, где каталонцы вылетели еще в 1/8 финала. Правда, "Барса" взяла Кубок Испании. А нынешний сезон для аргентинца не очень складывается. Он покинул "Барселону", перейдя в "ПСЖ", где все еще находится в поиске своей игры - за 13 проведенных в футболке парижан матчей он отметился лишь четырьмя голами.

Фото: Месси с седьмым "Золотым мячом" в карьере (twitter.com/Ligue1_ENG)

Многие были уверены, что награда должна достаться польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовски. Тот в прошедшем сезоне побил, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за сезон в Бундеслиге. А в нынешнем сезоне уже отметился 27-ю голами в 21 матче. Хотя на международной арене "Бавария" в прошлом сезоне вылетела от "ПСЖ" на раунд позже, чем это сделала "Барселона" с Месси. Но Левандовски был в огне и в прошлом году, приведя "Баварию" к триумфу в ЛЧ. А тогда "Золотой мяч" из-за ковида был отменен.

Сам Месси во время церемонии со сцены заявил, что Левандовски заслужил свой "Золотой мяч".

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой - большая честь. Все знают, что в прошлом году ты должен был стать обладателем "Золотого мяча". Думаю, France Football должен вручить тебе награду за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", - отметил аргентинец.

Позже стали известны результаты голосования за обладателя награды. И в Европе как раз победу одержал Левандовски, набрав 209 баллов. Месси был только третьим со 161 голосом. Но благодаря голосованию журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ, аргентинец и выбился в лидеры.

К слову, Левандовски получил звание лучшего нападающего года.

Первые биатлонные эстафеты и провал женской сборной

На выходных состоялись первые в биатлонном сезоне эстафеты Кубка мира. Если мужчины показали отличный результат, и если бы не штрафной круг у Богдана Цымбала на третьем этапе, то вполне могли рассчитывать на подиум - после двух участников Украина была второй. Но в итоге "желто-синие" финишировали пятыми, что также весьма неплохой результат. И все это на фоне скомканной подготовки мужской сборной, где перед началом сезона часть команды заболели COVID-19.

А вот у женской сборной начало сезона Кубка мира, мягко говоря, не задалось. Конечно, главный акцент на подготовку к Олимпиаде, которая состоится в феврале, однако даже с этим расчетом показатели наших биатлонисток не радуют. Лишь Юлия Джима на втором этапе в индивидуальных гонках показывала стабильно неплохие результаты, заняв 19-е место в спринте и 14-е в преследовании. А вот эстафета стала настоящим провалом. Анастасия Меркушина первый этап завершила на 19-м месте с отставанием от лидера на почти полторы минуты. Далее результат только ухудшался. В итоге лишь 10-е место и отставание от лидера на 4 минуты и 17 секунд. Такое место - это худший результат женской сборной за последние три года.

"Вчера вечером даже не знали, будем ли стартовать или нет. Потому что три положительных теста на коронавирус были в команде. Морально труднее бежать, когда не знаешь, будешь бежать или не бежать. Все равно: десятое место - не самый плохой результат. Сможем выступить лучше", - отметил после гонки наставник сборной Урош Веропец.

К слову, ветераны украинского биатлона сестры Валентина и Вита Семеренко и вовсе до конца года будут были переведены в "команду Б", где будут выступать в низшем по рангу кубку IBU, чтобы набрать форму.

"Они нам нужны в любом состоянии, и потому они будут сейчас готовиться к январским этапам. В Хохфильцене тоже эстафета, нужно разобраться и поставить какие-нибудь новые стандарты", - добавил Веропец.

Реабилитация баскетбольной сборной в отборе на ЧМ

На прошлой неделе для сборной Украины стартовал отбор на чемпионат мира-2023. Но старт был не очень удачным - поражение от Грузии. А вот во втором матче в понедельник, 29 ноября, "желто-синие" смогли реабилитироваться, обыграв Северную Македонию 78:61. Причем до третей четверти украинцы все время были в роли догоняющих, но отличный рывок в последней 10-минутке обеспечил уверенную победу.

Таким образом после первого микроцикла Украина на третьем месте, имея по одной победе и поражению как и у Грузии. Лидером нашей группы является Испания с двумя викториями. Следующие матчи отбора состоятся уже в феврале 2022 года.

Фристайл. С перспективой на Олимпиаду

Сборная Украины заняла третье место на этапе Кубка мира в финской Руке среди смешанных команд. Этот вид будет представлен на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Наша сборная лишь второй раз приняла участие в этом разряде. За Украину выступали Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Абраменко.

Первые медали юниорского ЧМ по прыжкам в воду в Киеве

В Киеве с 2 по 9 декабря проходит юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду. На данный момент Украина уже завоевала четыре медали: