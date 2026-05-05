Скандал у ЗМІ через відео з побиттям військового командиром: у ЗСУ дали пояснення

04:00 05.05.2026 Вт
2 хв
У Сухопутних військах ЗСУ стверджують, що командир 155 ОМБР не причетний до дій, зафіксованих на відео
aimg Юлія Маловічко
Фото: за фактом події призначено службову перевірку (Getty Images)

У Збройних силах України заперечують, що до розповсюдженого в мережі відео про побиття військового причетний командир 155 ОМБР. З приводу інциденту призначено службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗС України.

Як відомо, в мережі розповсюдилось відео, на якому ніби-то командир 155 ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс в соцмережах.

Однак в Сухопутних військах ЗСУ заперечують той факт, що фігурантом відео є саме командир 155 ОМБР і обіцяють провести службове розслідування.

"За наявною на цей час інформацією командир 155 ОМБР не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені", - повідомили у ЗСУ.

Однак за фактом події призначено службову перевірку.

"Її завдання встановити всі обставини інциденту, надати діям причетних осіб належну правову оцінку та забезпечити подальше реагування у взаємодії з уповноваженими правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що постраждалому військовослужбовцю надається необхідна медична допомога, а командування перебуває на зв’язку з його родиною.

"Збройні Сили України не толерують насильства, приниження людської гідності чи дій, що суперечать військовій дисципліні та закону. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні особи мають відповідати у передбаченому законом порядку", - написали у Збройних Силах..

Подальшу інформацію обіцяють надати після встановлення всіх обставин у передбаченому законом порядку.

Зазначимо, що за даними Військової служби правопорядку у ЗСУ, до побиття причетний солдат, оператор дрона одного з підрозділів.

"Після вчинення правопорушення, він самовільно залишив військову частину. Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку", - розповіли у ВСП.

