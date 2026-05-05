RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Скандал в СМИ из-за видео с избиением военного командиром: в ВСУ дали объяснения

04:00 05.05.2026 Вт
2 мин
В Сухопутных войсках ВСУ утверждают, что командир 155 ОМБР не причастен к действиям, зафиксированным на видео
aimg Юлия Маловичко
Фото: по факту происшествия назначена служебная проверка (Getty Images)

В Вооруженных силах Украины отрицают, что к распространенному в сети видео об избиении военного причастен командир 155 ОМБР. По поводу инцидента назначена служебная проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте также: Работники ТЦК пойдут под суд из-за избиения мобилизованного до смерти

Как известно, в сети распространилось видео, на котором якобы командир 155 ОМБР перед строем одной из воинских частей бьет военнослужащего. Это вызвало большой резонанс в соцсетях.

Однако в Сухопутных войсках ВСУ отрицают тот факт, что фигурантом видео является именно командир 155 ОМБР и обещают провести служебное расследование.

"По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем запечатлен",- сообщили во ВСУ.

При этом по факту происшествия назначена служебная проверка.

"Ее задача установить все обстоятельства инцидента, предоставить действиям причастных лиц надлежащую правовую оценку и обеспечить дальнейшее реагирование во взаимодействии с уполномоченными правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, а командование находится на связи с его семьей.

"Вооруженные Силы Украины не терпят насилия, унижения человеческого достоинства или действий, противоречащих воинской дисциплине и закону. Все установленные факты должны получить надлежащую правовую оценку, а виновные лица должны отвечать в предусмотренном законом порядке", - написали в Вооруженных Силах.

Дальнейшую информацию обещают предоставить после установления всех обстоятельств в предусмотренном законом порядке.

Отметим, что по данным Военной службы правопорядка в ВСУ, к избиению причастен солдат, оператор дрона одного из подразделений.

"После совершения правонарушения, он самовольно покинул воинскую часть. Ориентировка по его задержанию направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по розыску", - рассказали в ВСП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВоенный