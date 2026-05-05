Скандал в СМИ из-за видео с избиением военного командиром: в ВСУ дали объяснения

Как известно, в сети распространилось видео, на котором якобы командир 155 ОМБР перед строем одной из воинских частей бьет военнослужащего. Это вызвало большой резонанс в соцсетях.

Однако в Сухопутных войсках ВСУ отрицают тот факт, что фигурантом видео является именно командир 155 ОМБР и обещают провести служебное расследование.

"По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем запечатлен",- сообщили во ВСУ.

При этом по факту происшествия назначена служебная проверка.

"Ее задача установить все обстоятельства инцидента, предоставить действиям причастных лиц надлежащую правовую оценку и обеспечить дальнейшее реагирование во взаимодействии с уполномоченными правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, а командование находится на связи с его семьей.

"Вооруженные Силы Украины не терпят насилия, унижения человеческого достоинства или действий, противоречащих воинской дисциплине и закону. Все установленные факты должны получить надлежащую правовую оценку, а виновные лица должны отвечать в предусмотренном законом порядке", - написали в Вооруженных Силах.

Дальнейшую информацию обещают предоставить после установления всех обстоятельств в предусмотренном законом порядке.