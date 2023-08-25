Скандал з закупівлями курток в Міноборони: Резніков запропонував парі нардепу та журналісту

Як сказав виданню Резніков, він запропонував парі журналісту Михайлу Ткачу та народному депутату Анастасії Радіній, яка очолює комітет ВР з питань антикорупційної політики.

"Якщо виявиться, що Міноборони дійсно поставило 180 тисяч курток літніх замість зимових, то я пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - заявив міністр.

Крім того, Резніков запросив комітет з депутатської етики Ради та Комісію журналістської етики стати арбітрами в цьому парі.

"Під час розбору ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - додав він.

Свою заяву міністр оборони також надіслав іншим авторитетним ЗМІ.

Скандал з закупівлею курток в Міноборони

Нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. Крім того, ЗМІ з'ясували, що з Туреччини в Україну прибули насправді не зимові куртки, а - літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач, додавши, що до оборудки нібито причетний племінник нардепа Геннадія Касая, який входить до оборонного комітету ВР.

Цього тижня щодо цього питання відбулося засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі представників Міноборони. Після засідання очільниця комітету Радіна розповіла, що представники міністерства не змогли відповісти на більшість питань нардепів, та намагалися продемонструвати "якусь куртку невідомого походження", на бирці якої був вказаний інший номер договору, аніж в інвойсі з поставки, яку досліджували на комітеті.