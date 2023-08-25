Скандал с закупками курток в Минобороны: Резников предложил пари нардепу и журналисту

Как сказал изданию Резников, он предложил пари журналисту Михаилу Ткачу и народному депутату Анастасии Радиной, возглавляющей комитет ВР по антикоррупционной политике.

"Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина сложит мандат, а журналист Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года перестает заниматься журналистикой", - заявил министр.

Кроме того, Резников пригласил комитет по депутатской этике Рады и Комиссию журналистской этики стать арбитрами в этом пари.

"При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества", - добавил он.

Свое заявление министр обороны также направил другим авторитетным СМИ.

Скандал с закупкой курток в Минобороны

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. Кроме того, СМИ выяснили, что из Турции в Украину прибыли на самом деле не зимние куртки, а - летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач, добавив, что к оборудке якобы причастен племянник нардепа Геннадия Касая, который входит в оборонный комитет ВР.

На этой неделе по этому вопросу состоялось заседание комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием представителей Минобороны. После заседания глава комитета Радина рассказала, что представители министерства не смогли ответить на большинство вопросов нардепов, и пытались продемонстрировать "какую-то куртку неизвестного происхождения", на бирке которой был указан другой номер договора, чем в инвойсе по поставке, которую исследовали на комитете.