Скандал з відновленням "Охматдиту": призначено в.о. гендиректора лікарні

Нагадаємо, що раніше сьогодні гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків.

Причиною став скандал із відновленням лікарні після ракетного удару. РБК-Україна писало, про те, що навколо відновлення "Охматдиту" розгорівся скандал після того, як переможцем тендеру на відновлення лікарні стала компанія із завищеними цінами на ремонт.

Як виявилось рішення оголосити компанію переможцем ухвалив сам Жовнір.

Детальніше про скандал з тендером, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.