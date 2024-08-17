Скандал с восстановлением "Охматдета": назначен и.о. гендиректора больницы

Напомним, что ранее сегодня гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей.

Причиной послужил скандал с восстановлением больницы после ракетного удара. РБК-Украина писало, что вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал после того, как победителем тендера на восстановление больницы стала компания с завышенными ценами на ремонт.

Как оказалось, решение объявить компанию победителем принял сам Жолнер.

Детальнее о скандале с тендером, можно узнать в материале РБК-Украина.

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