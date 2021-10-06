Скандал в "Укрэксимбанке": кто стал главой правления на время расследования нападения на журналистов

Наблюдательный совет отстранил Евгения Мецгера от осуществления полномочий главы правления Укрэксимбанка после конфликта с журналистами программы "Схемы". Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен Сергей Ермаков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банка.
Наблюдательный совет принес извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному за неподобающее поведение главы правления и представителей банка.
"Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера Е. В. Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен Ермаков С.А",- говорится в сообщении.
Напомним, глава МВД Монастырский заявил, что расследование не займет много времени, будут подозрения.
Также генпрокурор пообещала ответственность за нападение на журналистов.