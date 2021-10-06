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Скандал в "Укрэксимбанке": кто стал главой правления на время расследования нападения на журналистов

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Киев, Среда 06 октября 2021 12:48
Скандал в "Укрэксимбанке": кто стал главой правления на время расследования нападения на журналистов Фото: Сергей Ермаков стал новым главой Укрэксимбанка (eximb.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Наблюдательный совет отстранил Евгения Мецгера от осуществления полномочий главы правления Укрэксимбанка после конфликта с журналистами программы "Схемы". Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен Сергей Ермаков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банка.

Наблюдательный совет принес извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному за неподобающее поведение главы правления и представителей банка.

"Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера Е. В. Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен Ермаков С.А",- говорится в сообщении.

Напомним, глава МВД Монастырский заявил, что расследование не займет много времени, будут подозрения.

Также генпрокурор пообещала ответственность за нападение на журналистов.

Отметим, глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия.

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