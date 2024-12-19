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Скандал с ТЦК и полицией в Вышгороде: правоохранителей отстранили, начато расследование

Четверг 19 декабря 2024 20:29
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Скандал с ТЦК и полицией в Вышгороде: правоохранителей отстранили, начато расследование Фото: в Вышгороде правоохранителей отстранили от работы 19 декабря (facebook.com_poltavapolice)
Автор: Наталья Кава

Полиция начала служебное расследование относительно инцидента в Вышгороде с якобы ТЦК и правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Как заявили в ведомстве, во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня вечером в соцсетях было распространено видео на котором группа людей в военной форме и якобы с полицией пытаются различными методами пытались открыть припаркованное на обочине авто.

На видео один из мужчин, якобы, задувает в автомобиль перцовый спрей, а другие пытались открыть авто с помощью ручки.

Также мы писали о том, что сегодня социологи впервые показали уровень доверия украинцев к сотрудникам ТЦК.

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