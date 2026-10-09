Військовий ТЦК у Харкові травмував літню жінку: у військкоматі пояснили це захистом
У Харкові виник конфлікт між цивільними та групою оповіщення ТЦК. Під час сутички травмувалася жiнка, за цим фактом правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.
За попередньою інформацією військових, конфлікт розгорівся під час проведення заходів з оповіщення.
Один із громадян почав поводитися агресивно та вчинив напад на військовослужбовців.
У суперечку втрутилася жінка. Захищаючись, військовослужбовець відштовхнув її, унаслідок чого вона впала та зазнала травм.
У соціальних мережах уже поширюється відео з фрагментом цього конфлікту. Керівництво обласного ТЦК наразі перевіряє всі обставини події.
Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування, у межах якого слідчі встановлюють усі деталі та оцінюють дії кожного учасника сутички.
У ТЦК наголосили, що повністю сприяють розслідуванню, надають необхідну інформацію та забезпечують доступ до матеріалів справи.
Також у центрі комплектування закликали утриматися від передчасних висновків до офіційного завершення слідчих дій.
Нагадаємо, що в Україні регулярно стаються резонансні інциденти за участю працівників військоматів під час проведення заходів з оповіщення.
Зокрема, у Кам'янському сталася ДТП за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП. Тоді у відомстві наголосили, що подія не була пов’язана з мобілізаційними заходами.
Окрім цього, в Одеській області невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК, який повернувся з фронту. Нападник завдав йому поранення безпосередньо під час виконання заходів оповіщення та втік з місця події.