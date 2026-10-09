Військовий ТЦК у Харкові травмував літню жінку: у військкоматі пояснили це захистом

У Харкові виник конфлікт між цивільними та групою оповіщення ТЦК. Під час сутички травмувалася жiнка, за цим фактом правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

Також у центрі комплектування закликали утриматися від передчасних висновків до офіційного завершення слідчих дій.

У ТЦК наголосили, що повністю сприяють розслідуванню, надають необхідну інформацію та забезпечують доступ до матеріалів справи.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування, у межах якого слідчі встановлюють усі деталі та оцінюють дії кожного учасника сутички.

У соціальних мережах уже поширюється відео з фрагментом цього конфлікту. Керівництво обласного ТЦК наразі перевіряє всі обставини події.

У суперечку втрутилася жінка. Захищаючись, військовослужбовець відштовхнув її, унаслідок чого вона впала та зазнала травм.

Один із громадян почав поводитися агресивно та вчинив напад на військовослужбовців.

За попередньою інформацією військових, конфлікт розгорівся під час проведення заходів з оповіщення.

Нагадаємо, що в Україні регулярно стаються резонансні інциденти за участю працівників військоматів під час проведення заходів з оповіщення.

Зокрема, у Кам'янському сталася ДТП за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП. Тоді у відомстві наголосили, що подія не була пов’язана з мобілізаційними заходами.

Окрім цього, в Одеській області невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК, який повернувся з фронту. Нападник завдав йому поранення безпосередньо під час виконання заходів оповіщення та втік з місця події.