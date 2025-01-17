Скандал у центрі Києва: один з підлітків отримав підозру у незаконному зберіганні зброї
Поліція повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у скандальному інциденті у центрі Києва 10 січня. Йому загрожує до семи років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києві.
Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у двох неповнолітніх, у ході яких в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої.
За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї.
Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Скандал з підлітками у центрі Києва
Нагадаємо, неодавно у мережі спалахнув скандал за участі підлітків. 10 січня у соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва.
На провокативних відео підлітки слухали російську музику, перекривали дорогу, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.
Поліція встановила особи неповнолітніх, які фігурували у відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років.
Пізніше поліція провела обшуки у двох неповнолітніх, які перекривали дорогу в центрі Києва та фігурували у скандальних відео. У них вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Пізніше поліція встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту у центрі Києва.
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