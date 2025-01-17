Скандал у центрі Києва: один з підлітків отримав підозру у незаконному зберіганні зброї

Фото: неповнолітній, який фігурував у скандал в у центрі Києва, отримав підозру (t.me/gunpKyiv)

Поліція повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у скандальному інциденті у центрі Києва 10 січня. Йому загрожує до семи років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києві.

Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у двох неповнолітніх, у ході яких в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої. За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї. Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.