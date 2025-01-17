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Скандал в центре Киева: один из подростков получил подозрение в незаконном хранении оружия

Киев, Пятница 17 января 2025 17:47
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Скандал в центре Киева: один из подростков получил подозрение в незаконном хранении оружия Фото: несовершеннолетний, который фигурировал в скандале в в центре Киева, получил подозрение (t.me/gunpKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Полиция сообщила о подозрении в незаконном хранении оружия несовершеннолетнему, который фигурировал в скандальном инциденте в центре Киева 10 января. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киеве.

Ранее правоохранители начали уголовное производство и провели обыски у двух несовершеннолетних, в ходе которых у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны.

По результатам проведенных экспертиз, изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию.

Следовательно, следователи Печерского управления полиции объявили 17-летнему юноше о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Скандал с подростками в центре Киева

Напомним, недавно в сети вспыхнул скандал с участием подростков. 10 января в соцсетях был распространен ряд публикаций относительно вызывающего поведения группы несовершеннолетних лиц в центре Киева.

На провокационных видео подростки слушали русскую музыку, перекрывали дорогу, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.

Полиция установила личности несовершеннолетних, которые фигурировали в видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

Позже полиция провела обыски у двух несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу в центре Киева и фигурировали в скандальных видео. У них изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Позже полиция установила еще четырех участников скандального инцидента в центре Киева.

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