Скандал через телефонну розмову Трампа з Зеленським не вплине на підтримку України Конгресом

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

У Конгресі запевняють, що і демократи , і республіканці продовжать допомагати Україні

Ситуація з телефонною розмовою між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським жодним чином не вплине на підтримку України в американському Конгресі з боку як демократів, так і республіканців. Про це заявив член групи підтримки України у Конгресі, демократ Біл Паскрелл у інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ця ситуація лише робить демократів сильнішими у їхніх відносинах з українським народом. Ми взяли на себе зобов'язання, ми були частиною Будапештського меморандуму. Жоден президент не зможе це на щось виміняти. Ми ніколи від меморандуму не відступимо, як це зробила Росія. Це наша робота - допомагати українському народу. І ми будемо продовжувати робити те, що робимо", - сказав Паскрелл.

Конгресмен-демократ також переконаний, що Україна, незважаючи на політичний скандал, не втратить і підтримки республіканців.

"Вони тільки зараз набираються впевненості висловити свою позицію. Вони намагаються утримувати помірковану позицію. Вони не хочуть нікого розлютити. Але наш спільний ворог - це Росія", - заявив він.

Паскрелл стверджує, що Конгрес США допомагатиме України в будь якому разі, "незалежно від того, чи ми республіканці, чи ми демократи".

Нагадаємо, в США понад 300 колишніх співробітників структур нацбезпеки звернулися до Конгресу з листом, в якому висловили необхідність притягнення президента Дональда Трампа до відповідальності у зв'язку з телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським.

Процедура імпічменту Трампа була запущена після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої глава США попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.