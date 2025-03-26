Скандал у США: Волц розповів, як помилково додав журналіста до чату Signal

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе "повну відповідальність" за створення чату в групі Signal, що спровокувало гучний скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все скоординовано", - сказав Волц в інтерв'ю Fox News ввечері 25 березня.
Продовжуючи зневажати журналістську чесність головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, Волц намагався дати чітку відповідь, чому контактна інформація репортера, якого ненавидить президент Дональд Трамп, опинилася в його телефоні.
"Це соромно, так. Ми збираємося докопатися до суті", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, звідки у нього номер телефону Голдберга, Волц припустив, що номер репортера випадково був вказаний під чужим ім'ям - людини, яку він планував залучити до групи Signal.
"У вас коли-небудь було таке, що в контактах вказано чиєсь ім'я, а потім у вас там чийсь інший номер? Так? У вас є чужий номер на чужому контакті. Тож, звісно, я не бачив цього лузера в групі. Він був схожий на когось іншого", - сказав Волц.
Він додав, що "зараз ми намагаємося з'ясувати, чи зробив він це навмисно, чи це сталося якимось іншим технічним способом" і додав, що ніколи не зустрічався з Голдбергом.
Волц не назвав ім'я людини, яку він мав намір внести до чату, але сказав: "Людина, яка, як я думав, була в чаті, ніколи там не була". Він також підтримав міністра оборони Піта Гегсета.
Хоча Волц стверджує, що інформація, якою ділилися в чаті Signal, не була секретною, він сказав, що вважав би за краще, щоб Голдберг не оприлюднював повні тексти повідомлень.
Днями головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Дональда Трампа, де обговорювалися удари по єменських хуситах.
Конгресмени і Сенатори закликали розслідувати ситуацію.
У свою чергу Волц заперечує обговорення військових планів у чаті. Він звинуватив журналіста Голдберга у розповсюдженні "брехлової" інформації.
Скандал може призвести до відставки радника президента США з нацбезпеки Майка Волца, хоча телеканал Fox News виключив таку можливість.
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