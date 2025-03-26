Скандал у США: Волц розповів, як помилково додав журналіста до чату Signal

"Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все скоординовано", - сказав Волц в інтерв'ю Fox News ввечері 25 березня.

Продовжуючи зневажати журналістську чесність головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, Волц намагався дати чітку відповідь, чому контактна інформація репортера, якого ненавидить президент Дональд Трамп, опинилася в його телефоні.

"Це соромно, так. Ми збираємося докопатися до суті", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, звідки у нього номер телефону Голдберга, Волц припустив, що номер репортера випадково був вказаний під чужим ім'ям - людини, яку він планував залучити до групи Signal.

"У вас коли-небудь було таке, що в контактах вказано чиєсь ім'я, а потім у вас там чийсь інший номер? Так? У вас є чужий номер на чужому контакті. Тож, звісно, я не бачив цього лузера в групі. Він був схожий на когось іншого", - сказав Волц.

Він додав, що "зараз ми намагаємося з'ясувати, чи зробив він це навмисно, чи це сталося якимось іншим технічним способом" і додав, що ніколи не зустрічався з Голдбергом.

Волц не назвав ім'я людини, яку він мав намір внести до чату, але сказав: "Людина, яка, як я думав, була в чаті, ніколи там не була". Він також підтримав міністра оборони Піта Гегсета.

Хоча Волц стверджує, що інформація, якою ділилися в чаті Signal, не була секретною, він сказав, що вважав би за краще, щоб Голдберг не оприлюднював повні тексти повідомлень.