Скандал у школі Львова: вчителька цькувала учня через службу батька в ЗСУ

У чому суть конфлікту

Інцидент стався у львівській школі №13. За словами родини, педагог публічно ображала семикласника, називаючи його "тупим" і "дебілом" та пов’язувала це з тим, що його батько перебуває на фронті.

Як зазначив батько дитини, військовослужбовець Національної гвардії Олег Звозда, черговий випадок приниження стався 19 березня 2026 року під час уроку української мови.

Він наголосив, що це не поодинокий випадок, а системна поведінка, яка триває тривалий час.

Що кажуть батьки

За словами військового, ще у вересні 2025 року він особисто спілкувався з вчителькою та просив не пов’язувати його службу з навчанням сина. Однак, як стверджує батько, це не дало результату.

Також у нього виникли питання до адміністрації школи. Зокрема, після інциденту з дитиною провели розмову без присутності батьків, що, на його думку, могло виглядати як тиск на учня.

Реакція влади

На ситуацію вже відреагували у Львівській міській раді. Директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк повідомив, що створено спеціальну комісію для перевірки обставин.

Наразі триває спілкування з адміністрацією закладу та всіма причетними. За його словами, остаточні висновки зроблять після детального вивчення ситуації.

Він також закликав не робити передчасних висновків до завершення перевірки, але запевнив, що у разі підтвердження фактів реакція буде "чіткою і безапеляційною".



Міська влада обіцяє провести перевірки у школі (скриншот зі сторінки у Facebook Андрія Закалюка)

Станом на зараз офіційної позиції школи щодо інциденту не оприлюднено. Водночас повідомляється, що подібна поведінка вчительки могла тривати близько двох років.

Ситуація вже вийшла за межі навчального закладу та передана на розгляд відповідних освітніх органів.