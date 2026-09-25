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Скандал з Сеулом через полонених КНДР: в ОП відповіли на звинувачення

13:25 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: Лі Чже Мьон, президент Південної Кореї (Getty Images)

Київ не брав на себе зобов'язання не розголошувати інформацію про передачу полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

"Україна не обіцяла приховувати це, і ми ніколи не приховуємо, коли це стосується полонених. Це чутливе питання з точки зору того, що українці мають право знати, що відбувається з тим чи іншим питанням щодо полонених," - розповів співрозмовник видання.

За словами джерела, у Кореї не обіцяли про це мовчати, і України не повідомила жодних значних деталей процесу.

"Хоча там багато цікавого, і про них самих також", - каже джерело.

Чому виник скандал

Суперечка між Київом і Сеулом розгорілась після того, як президент Південної Кореї Лі Чже Мьон публічно звинуватив Україну в порушенні угоди про конфіденційність.

На його думку, Київ не мав права оприлюднювати факт передачі двох військовополонених.

За словами Лі Чже Мьона, сторони заздалегідь домовились нікому не розповідати про цей крок - через ризик ускладнень у дипломатії та загрозу безпеці родин полонених, які залишились у Північній Кореї.

Президент Південної Кореї назвав розкриття інформації "жорстоким і безвідповідальним".

Українська сторона у відповідь на запит агентства Yonhap пояснила: публічно повідомили лише сам факт передачі, без жодних деталей процесу.

Тримати в таємниці абсолютно все виглядало б, на їхню думку, дивно.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив з трибуни Генасамблеї ООН, що Україна передала двох захоплених солдатів КНДР Південній Кореї.

За його словами, взяти північнокорейців живими вкрай важко - один із них намагався вчинити самогубство, коли зрозумів, що потрапить у полон.

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УкраїнаПівденна КореяПівнічна КореяОфіс президента