Скандал з Сеулом через полонених КНДР: в ОП відповіли на звинувачення

"Україна не обіцяла приховувати це, і ми ніколи не приховуємо, коли це стосується полонених. Це чутливе питання з точки зору того, що українці мають право знати, що відбувається з тим чи іншим питанням щодо полонених," - розповів співрозмовник видання.

За словами джерела, у Кореї не обіцяли про це мовчати, і України не повідомила жодних значних деталей процесу.

"Хоча там багато цікавого, і про них самих також", - каже джерело.

Чому виник скандал

Суперечка між Київом і Сеулом розгорілась після того, як президент Південної Кореї Лі Чже Мьон публічно звинуватив Україну в порушенні угоди про конфіденційність.

На його думку, Київ не мав права оприлюднювати факт передачі двох військовополонених.

За словами Лі Чже Мьона, сторони заздалегідь домовились нікому не розповідати про цей крок - через ризик ускладнень у дипломатії та загрозу безпеці родин полонених, які залишились у Північній Кореї.

Президент Південної Кореї назвав розкриття інформації "жорстоким і безвідповідальним".

Українська сторона у відповідь на запит агентства Yonhap пояснила: публічно повідомили лише сам факт передачі, без жодних деталей процесу.