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Скандал с Сеулом из-за пленных КНДР: в ОП ответили на обвинение

13:25 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: Ли Чже Мен, президент Южной Кореи (Getty Images)

Киев не брал на себя обязательство не разглашать информацию о передаче пленных северокорейских солдат Южной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Украина не обещала скрывать это, и мы никогда не скрываем, когда это касается пленных. Это чувствительный вопрос с точки зрения того, что украинцы имеют право знать, что происходит с тем или иным вопросом в отношении пленных", - рассказал источник.

По словам источника, в Корее не обещали об этом молчать, и Украина не сообщила никакие значительные детали процесса.

"Хотя там много интересного, и о них самих тоже", - говорит источник.

Почему возник скандал

Спор между Киевом и Сеулом разгорелся после того, как президент Южной Кореи Ли Чже Мен публично обвинил Украину в нарушении соглашения о конфиденциальности.

По его мнению, Киев не имел права обнародовать факт передачи двух военнопленных.

По словам Ли Чже Мьона, стороны заранее договорились никому не рассказывать об этом шаге - из-за риска осложнений в дипломатии и угрозы безопасности оставшихся в Северной Корее семей пленных.

Президент Южной Кореи назвал раскрытие информации "жестоким и безответственным".

Украинская сторона в ответ на запрос агентства Yonhap объяснила: публично сообщили только сам факт передачи, без деталей процесса.

Держать в тайне абсолютно все выглядело бы, по их мнению, странно.

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Украина передала двух захваченных солдат КНДР Южной Корее.

По его словам, взять северокорейцев живыми крайне тяжело - один из них пытался совершить самоубийство, поняв, что попадет в плен.

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