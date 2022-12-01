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Скандал з "русским миром" у Лаврі: СБУ повідомила про підозру священнику

Фото: СБУ повідомила про підозру священнику у Лаврі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ повідомила про підозру священнослужителю з Лаври, на богослужіння якого вихваляли "русский мир".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Під час розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священників та його спільників, які брали участь у службі. Також це було підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Вищезгадані особи підозрюються в правопорушенні за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Фото: СБУ повідомила про підозру священнику у Лаврі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині листопада СБУ почала розслідування через скандал, який стався в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".

Також додамо, що 22 листопада СБУ провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

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КиївСлужба безпеки України