Скандал с прослушкой президента Сербии: премьер заявила о попытке переворота

Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота. В ближайшее время должны стать известны детали нового скандала.
Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает местный портал novosti.rs.
"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота", - заявила она и подчеркнула, что расследование должно раскрыть весь механизм его прослушки.
По ее мнению, к этому причастны люди из МВД, правящей Сербской прогрессивной партии, а также представители криминальных кругов и мафии. Она также предположила, что главной целью было устранение Вучича.
Напомним, вчера министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали 1 572 раза. В этом замешаны люди из руководства МВД, на сегодня дело и материалы переданы в прокуратуру.
Также ранее сообщалось, что в Сербии стремительно растет количество новых случаев COVID. Эпидемиологи призывают правительство ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун.