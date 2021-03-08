Скандал з прослуховуванням президента Сербії: прем'єр заявила про спробу перевороту

Прослуховування президента Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту. Найближчим часом мають стати відомі деталі нового скандалу.
Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, передає місцевий портал novosti.rs.
"Прослуховування президента Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту", - заявила вона і підкреслила, що розслідування має розкрити весь механізм його прослуховування.
На її думку, до цього причетні люди з МВС, правлячої Сербської прогресивної партії, а також представники кримінальних кіл і мафії. Вона також припустила, що головною метою було усунення Вучича.
Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін заявив, що Вучича і членів його сім'ї незаконно прослуховували 1 572 рази. В цьому замішані люди з керівництва МВС, на сьогодні справу і матеріали передано до прокуратури.
Також раніше повідомлялося, що в Сербії стрімко зростає кількість нових випадків COVID. Епідеміологи закликають уряд запровадити надзвичайний стан і жорсткий локдаун.