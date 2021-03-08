Скандал з прослуховуванням президента Сербії: прем'єр заявила про спробу перевороту

"Прослуховування президента Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту", - заявила вона і підкреслила, що розслідування має розкрити весь механізм його прослуховування.

На її думку, до цього причетні люди з МВС, правлячої Сербської прогресивної партії, а також представники кримінальних кіл і мафії. Вона також припустила, що головною метою було усунення Вучича.