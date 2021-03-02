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Эпидемиологи призвали ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун в Сербии

Новина українською → Белград, Вторник 02 марта 2021 14:08
Эпидемиологи призвали ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун в Сербии Фото: человек (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Сербии стремительно растет количество новых ежедневных случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологи призвали правительство ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун, чтобы остановить этот всплеск.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, в семимиллионной Сербии, несмотря на массовую кампанию вакцинации, которая охватила уже миллион человек, наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Главный эпидемиолог Предраг Кон во вторник заявил, что следует немедленно запретить межчеловеческие контакты, иначе система здравоохранения "упадет".

Органы здравоохранения Сербии заявляют, что в стране госпитализированы более 4 тысячи пациентов с COVID-19. Ежедневно они регистрируют несколько тысяч новых случаев. Кроме того, в стране зарегистрировано около 4500 смертей от этой болезни.

Эксперты обвиняют в недавнем всплеске вечеринки и ночные клубы, а также горнолыжные курорты, которые оставались открытыми всю зиму.

Напомним, в конце января в Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Также ранее сообщалось, что Сербия получила первую партию вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. В частности, речь идет о 150 тысяч доз.

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