Эпидемиологи призвали ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун в Сербии
В Сербии стремительно растет количество новых ежедневных случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологи призвали правительство ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун, чтобы остановить этот всплеск.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, в семимиллионной Сербии, несмотря на массовую кампанию вакцинации, которая охватила уже миллион человек, наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Главный эпидемиолог Предраг Кон во вторник заявил, что следует немедленно запретить межчеловеческие контакты, иначе система здравоохранения "упадет".
Органы здравоохранения Сербии заявляют, что в стране госпитализированы более 4 тысячи пациентов с COVID-19. Ежедневно они регистрируют несколько тысяч новых случаев. Кроме того, в стране зарегистрировано около 4500 смертей от этой болезни.
Эксперты обвиняют в недавнем всплеске вечеринки и ночные клубы, а также горнолыжные курорты, которые оставались открытыми всю зиму.
Напомним, в конце января в Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.
Также ранее сообщалось, что Сербия получила первую партию вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. В частности, речь идет о 150 тысяч доз.