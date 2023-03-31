UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандал продовжується: до Лаври знову не пускають комісію Мінкульту (фото, відео)

Фото: УПЦ МП продовжує блокувати роботу комісії на території Лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври продовжується. Представники УПЦ МП та їх прибічники не звільняють територію заповідника та другий день не пускають комісію Мінкульту, яка мала б там проводити інвентаризацію майна.

Що сьогодні відбувається на території Лари - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Оновлено 10:40. Комісія Мінкульту прийшла до Лаври, але її знову не пустили.

Як стало відомо представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але, але представники УПЦ МП та віряни знову не пустили їх усередину будівлі. Цим робота комісії на сьогодні завершилась.

____

Зранку на території Києво-Печерської лаври вже знову зібралося чимало вірян. Священнослужителі Московського патріархату заявляють, що йти нікуди не збираються та проводитимуть молитви як вранці, так і ввечері.

Служителі УПЦ МП заблокували входи до одного з храмів разом із своїми прихильниками. Після спроб протиснутися вперед на території Лаври виникла невеличка "потасовка".

Станом на 10:14, на території Лаври комісії Мінкульту не було. Були помічені люди, які не представились, спробували протиснутися в храм. Але віряни і їх не пустили, тож невідомі покинули територію.

Фото: УПЦ МП продовжує блокувати роботу комісії на території Лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУПЦ МП