Скандал продовжується: до Лаври знову не пускають комісію Мінкульту (фото, відео)

Оновлено 10:40. Комісія Мінкульту прийшла до Лаври, але її знову не пустили.

Як стало відомо представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але, але представники УПЦ МП та віряни знову не пустили їх усередину будівлі. Цим робота комісії на сьогодні завершилась.

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Зранку на території Києво-Печерської лаври вже знову зібралося чимало вірян. Священнослужителі Московського патріархату заявляють, що йти нікуди не збираються та проводитимуть молитви як вранці, так і ввечері.

Служителі УПЦ МП заблокували входи до одного з храмів разом із своїми прихильниками. Після спроб протиснутися вперед на території Лаври виникла невеличка "потасовка".

Станом на 10:14, на території Лаври комісії Мінкульту не було. Були помічені люди, які не представились, спробували протиснутися в храм. Але віряни і їх не пустили, тож невідомі покинули територію.

Фото: УПЦ МП продовжує блокувати роботу комісії на території Лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)

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