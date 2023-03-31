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Скандал продолжается: в Лавру снова не пускают комиссию Минкульта (фото, видео)

Фото: УПЦ МП продолжает блокировать работу комиссии на территории Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры продолжается. Представители УПЦ МП и их сторонники не освобождают территорию заповедника и второй день не пускают комиссию Минкульта, которая должна там проводить инвентаризацию имущества.

Что сегодня происходит на территории Лары - читайте в материале РБК-Украина.

Утром на территории Киево-Печерской лавры уже снова собралось немало верующих. Священнослужители Московского патриархата заявляют, что уходить никуда не собираются и будут проводить молитвы как утром, так и вечером.

Служители УПЦ МП заблокировали входы в один из храмов вместе со своими сторонниками. После попыток протиснуться вперед на территории Лавры возникла небольшая "потасовка".

Фото: УПЦ МП продолжает блокировать работу комиссии на территории Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)

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КиевУПЦ МП