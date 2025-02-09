Скандал з працівником Львівського університету: поліція з'ясовує обставини інциденту

Поліція з'ясовує обставини травмування працівника Львівського університету Степана Більченка. Наразі вже відкрите кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.
"Чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18:00 та повідомили про це до поліції", - розповіли у відомстві.
Як стало відомо, на місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та медики екстреної допомоги.
"Лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови. Обставин травмування чоловік медикам не пояснив", - кажуть у поліції.
Однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього інших осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних.
"Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний. Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий - 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин", - зазначили правоохоронці.
Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру.
"Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", - констатували в поліції.
Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
До цього у мережі заявили про нібито викрадення та побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка Степана Більченка. У ТЦК відреагували на інцидент.
У військкоматі заявили, що чоловік не перебував на військовому обліку і не мав права на відстрочку, оскільки працював лаборантом.
За словами представників ТЦК, чоловік нібито зізнався, що планував СЗЧ і є матеріали, що це підтверджують. Після проходження ВЛК його доставили до військової частини.
Як стало відомо РБК-Україна, Більченко вистрибнув з авто дорогою з частини до тренінгового центру, внаслідок чого отримав порання.
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